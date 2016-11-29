СБУ разоблачила в Киеве коммерсантов, которые финансировали террористов "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Киеве разоблачили коммерсантов, которые вели бизнес на временно оккупированной территории и финансировали незаконные вооруженные формирования террористической организации "ДНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что предприниматели владели сетью супермаркетов, часть из которых была расположена на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса. Процент с прибыли, которую приносили магазины, бизнесмены платили незаконным учреждениям террористов.
Во время обысков по месту жительства и офисах злоумышленников в центре Киева сотрудники спецслужбы изъяли деньги в национальной и иностранной валюте, эквивалентные почти двум миллионам гривен.
Также у дельцов обнаружили юридическую документацию, мобильные телефоны с перепиской по координации и согласование противоправных действий, компьютерную технику с доказательствами финансирования незаконных вооруженных формирований "ДНР".
Оперативники СБУ изъяли у коммерсантов документы бухгалтерской отчетности, договоры, акты выполненных работ, электронные носители информации, банковские документы, четырнадцать печатей юридических фирм, через которые осуществлялись нелегальные финансовые сделки. В противоправной схеме был задействован один из благотворительных фондов.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.258-5 Уголовного кодекса Украины.