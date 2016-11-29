СБУ викрила у Києві комерсантів, які фінансували терористів "ДНР"

Правоохоронці встановили, що підприємці володіли мережею супермаркетів, частина з яких була розташована на непідконтрольній українській владі території Донеччини. Відсоток з прибутку, який приносили магазини, бізнесмени сплачували незаконним установам терористів.

Під час обшуків за місцями проживання та офісах зловмисників у центрі Києва співробітники спецслужби вилучили гроші у національній та іноземній валюті, що еквівалентні майже двом мільйонам гривень.

Також у ділків виявили юридичну документацію, мобільні телефони з перепискою стосовно координації та узгодження протиправних дій, комп’ютерну техніку з доказами фінансування незаконних збройних формувань “ДНР”.

Оперативники СБУ вилучили у комерсантів документи бухгалтерської звітності, договори, акти виконаних робіт, електронні носії інформації, банківські документи, чотирнадцять печаток юридичних фірм, через які здійснювалися нелегальні фінансові оборудки. У протиправній схемі був задіяний також один із благодійних фондів.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258-5 Кримінального кодексу України.