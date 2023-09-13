СБУ разоблачила на коррупции все руководство районной ВВК в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Правоохранители ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации в Одесской области. Было разоблачено на коррупции все руководство районной ВВК в Одесской области. Подозрения объявлены также уклонистам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
За деньги должностные лица одной из районных военно-врачебных комиссий подделывали документы для военнообязанных о непригодности к службе по состоянию здоровья. Задержанные выдавали поддельные медицинские заключения с наличием «тяжелых диагнозов».
В течение суток организаторы сделки могли создать более 20 фальшивых медсправок.
По данным следствия, для того чтобы «пропустить» через местную ВВК уклонистов из других регионов, чиновники изготавливали для них фиктивные документы внутренне перемещенных лиц.
Стоимость фиктивных справок составляла от 7 до 10 тыс. американских долларов. Сумма зависела от срочности выполнения.
Полученную подделку уклонисты использовали для снятия с воинского учета и последующего выезда за границу.
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На основании собранных доказательств председателю и двум секретарям районной ВВК сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 336 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц).
Кроме того, установлены личности и сообщено о подозрении 5 мужчинам, которые пытались таким образом избежать мобилизации и незаконного выехать за границу. Подозрение объявлено по ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу).
Сейчас решается вопрос об избрании для фигурантов меры пресечения. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех причастных лиц.