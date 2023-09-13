СБУ викрила на корупції все керівництво районної ВЛК на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Правоохоронці ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації в Одеській області. Було викрито на корупції все керівництво районної ВЛК на Одещині. Підозри оголошено також ухилянтам. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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За гроші посадовці однієї з районних військово-лікарських комісій підробляли документи для військовозобов'язаних про непридатність до служби за станом здоров’я. Затримані видавали підроблені медичні висновки з наявністю «тяжких діагнозів».
Протягом доби організатори оборудки могли створити понад 20 фальшивих меддовідок.
За даними слідства, для того щоб «пропустити» через місцеву ВЛК ухилянтів з інших регіонів, посадовці виготовляли для них фіктивні документи внутрішньо переміщених осіб.
Вартість фіктивних довідок становила від 7 до 10 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості виконання.
Одержану підробку ухилянти використовували для зняття з військового обліку і подальшого виїзду за кордон.
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На підставі зібраних доказів голові та двом секретарям районної ВЛК повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 336 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Крім того, встановлено особи і повідомлено про підозру 5 чоловікам, які намагались в такий спосіб уникнути мобілізації та незаконного виїхати за кордон. Підозра оголошена за ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу).
Наразі вирішується питання щодо обрання для фігурантів запобіжного заходу. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.