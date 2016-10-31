СБУ выявила четыре тайника с оружием в районе АТО

Установлено, что тайники были оборудованы в Лисичанском и Старобельском районах Луганской области, а также в Бахмутском и Марьинском районах Донецкой области.

Сотрудники СБ Украины изъяли из тайников два артиллерийских снаряда, пять гранатометов, три противопехотные мины, противотанковую мину, семь гранат, 99 выстрелов к гранатометам, более четырех тысяч патронов различного калибра и два килограмма пластида.

Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 263 УК Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.



