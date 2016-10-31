СБУ выявила четыре тайника с оружием в районе АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Правоохранители обнаружили четыре тайника с оружием и боеприпасами в районе АТО. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Установлено, что тайники были оборудованы в Лисичанском и Старобельском районах Луганской области, а также в Бахмутском и Марьинском районах Донецкой области.
Сотрудники СБ Украины изъяли из тайников два артиллерийских снаряда, пять гранатометов, три противопехотные мины, противотанковую мину, семь гранат, 99 выстрелов к гранатометам, более четырех тысяч патронов различного калибра и два килограмма пластида.
Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 263 УК Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.