СБУ викрила чотири схованки зі зброєю в зоні АТО

Схованки були облаштовані у Лисичанському і Старобільському районах Луганщини, а також у Бахмутському та Мар’їнському районах Донеччини.

Співробітники Служби безпеки України вилучили зі схованок два артилерійські снаряди, п’ять гранатометів, три протипіхотні міни, протитанкову міну, сім гранат, 99 пострілів до гранатометів, понад чотири тисячі набоїв різного калібру та два кілограми пластиду.

Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст.263 КК України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.