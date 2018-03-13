СБУ выдворила 19-летнего поляка, который публично в Тернополе сжег герб Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Служба безопасности Украины приняла решение о принудительном возвращении в Польшу 19-летнего юношу, который сжег в заведении общественного питания изображение герба Украины. Об этом сообщает пресс-служба УСБУ в Тернопольской области, передает УНН.
"За совершение хулиганских действий, которые открыто унижали национальную честь и достоинство украинцев, а также могли привести к разжиганию национальной ненависти, сотрудниками СБУ принято решение о принудительном возвращении из Украины гражданина Республики Польша, который учился в одном из высших учебных заведений Тернополя", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что 19-летний поляк во время отдыха с друзьями в заведении общественного питания публично сжег в камине стилизованное изображение Малого Государственного Герба Украины, которое украшало стену зала. Ввиду отсутствия в действиях иностранца состава преступления и одновременное несоответствие его дальнейшего пребывания в Украине интересам обеспечения безопасности страны, 12 марта правонарушителя принудительно возвращено на территорию Польши с запретом въезда в Украину сроком на три года.
Как сообщал УНН, двум полякам составили уведомление о подозрении в поджоге венгерского общества в Ужгороде.