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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 40970 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 55436 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 58945 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 102451 просмотра

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СБУ выдворила 19-летнего поляка, который публично в Тернополе сжег герб Украины

СБУ выдворила 19-летнего поляка, который публично в Тернополе сжег герб Украины

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Служба безопасности Украины приняла решение о принудительном возвращении в Польшу 19-летнего юношу, который сжег в заведении общественного питания изображение герба Украины. Об этом сообщает пресс-служба УСБУ в Тернопольской области, передает УНН.

"За совершение хулиганских действий, которые открыто унижали национальную честь и достоинство украинцев, а также могли привести к разжиганию национальной ненависти, сотрудниками СБУ принято решение о принудительном возвращении из Украины гражданина Республики Польша, который учился в одном из высших учебных заведений Тернополя", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 19-летний поляк во время отдыха с друзьями в заведении общественного питания публично сжег в камине стилизованное изображение Малого Государственного Герба Украины, которое украшало стену зала. Ввиду отсутствия в действиях иностранца состава преступления и одновременное несоответствие его дальнейшего пребывания в Украине интересам обеспечения безопасности страны, 12 марта правонарушителя принудительно возвращено на территорию Польши с запретом въезда в Украину сроком на три года.

Как сообщал УНН, двум полякам составили уведомление о подозрении в поджоге венгерского общества в Ужгороде.

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