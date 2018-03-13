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СБУ видворила 19-річного поляка, який публічно в Тернополі спалив герб України

СБУ видворила 19-річного поляка, який публічно в Тернополі спалив герб України

Київ • УНН

 • 13944 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Служба безпеки України ухвалила рішення щодо примусового повернення до Польщі 19-річного юнака, який спалив у закладі громадського харчування зображення гербу України. Про це повідомляє прес-служба УСБУ в Тернопільській області, передає УНН.

“За вчинення хуліганських дій, які відкрито принижували національну честь та гідність українців, а також могли призвести до розпалення національної ненависті, співробітниками СБУ ухвалено рішення щодо примусового повернення з України громадянина Республіки Польща, який навчався у одному із вищих навчальних закладів Тернополя”, — сказано у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що 19-річний поляк під час відпочинку з друзями у закладі громадського харчування публічно спалив у каміні стилізоване зображення Малого Державного Герба України, що прикрашало стіну зали. Зважаючи на відсутність у діях іноземця складу злочину та одночасну невідповідність його подальшого перебування в Україні інтересам забезпечення безпеки України, 12 березня правопорушника примусово повернуто на територію Польщі із забороною в’їзду до України терміном на три роки.

Як повідомляв УНН, двом полякам склали повідомлення про підозру в підпалі угорського товариства в Ужгороді.

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