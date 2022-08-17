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СБУ расследует более тысячи дел по коллаборационизму

Киев • УНН

 • 204509 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Служба безопасности Украины расследует 1099 уголовных производств, открытых по статье 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Об этом сообщила пресс-служба СБУ в ответ на запрос УНН.

СБУ расследует более тысячи дел по коллаборационизму

Цитата

“Согласно данным Реестра (Единый реестр досудебных расследований - ред.) по состоянию на 15.08.2022 следователями СБУ осуществляется досудебное расследование в 1099 уголовных производствах, начатых по признакам преступления, предусмотренного ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины”, - говорится в ответе СБУ.

Напомним

По данным СМИ, задолго до того, как россия вторглась в Украину, кремль создавал сеть секретных агентов.

Коллаборанты оказались даже среди народных депутатов. В частности, в госизмене подозревают нардепа Алексея Ковалева, который перешел на сторону оккупантов в Херсонской области. Также через вероятные связи с Ковалевым просят проверить нардепа Антона Яценко. 

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения россии в Украину народный депутат Антон Яценко, ранее также являвшийся членом “Партии регионов”, “исчез с радаров”. Его не видели в родном округе в Умани, а также он отсутствовал в Верховной Раде во время голосования за внедрение военного положения в Украине.

Черкасский политик Андрей Дикун рассказал, что в то же время говорили о приезде в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “экс-регионала” Сергея Тулуба, сбежавшего из Украины в 2014 году.

После возвращения в Умань Яценко развернул борьбу против местных властей в Черкасской области.

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