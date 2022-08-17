СБУ розслідує понад тисячу справ щодо колабораціонізму
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Служба безпеки України розслідує 1099 кримінальних проваджень, відкритих за статтею 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Про це повідомила пресслужба СБУ у відповідь на запит УНН.
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“Згідно з даними Реєстру (Єдиний реєстр досудових розслідувань, - ред.) станом на 15.08.2022 слідчими СБУ здійснюється досудове розслідування у 1099 кримінальних провадженнях, розпочатих за ознаками злочину, передбаченого ст. 111-1 Кримінального кодексу України”, - йдеться у відповіді СБУ.
Нагадаємо
За даними ЗМІ, задовго до того, як росія вторглася в Україну, кремль створював мережу секретних агентів.
Колаборанти виявилися навіть серед народних депутатів. Зокрема, у держзраді підозрюють нардепа Олексія Ковальова, який перейшов на бік окупантів на Херсонщині. Також через ймовірні зв’язки з Ковальовим просять перевірити нардепа Антона Яценка.
Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну народний депутат Антон Яценко, який раніше також був членом “Партії регіонів”, “зник з радарів”. Його не бачили на рідному окрузі в Умані, а також він був відсутній у Верховній Раді під час голосування за впровадження воєнного стану в Україні.
Черкаський політик Андрій Дикун розповів, що у той самий час говорили про приїзд в Україну колишнього очільника Черкаської ОДА та “ексрегіонала” Сергія Тулуба, який втік з України у 2014 році.
Після повернення до Умані Яценко розгорнув боротьбу проти місцевої влади на Черкащині.