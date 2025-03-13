СБУ: российские спецслужбы активизировали антиукраинскую пропаганду

Российские спецслужбы активизировались в информационном пространстве Украины и привлекают блогеров и так называемых "экспертов". Они создают и распространяют антиукраинский контент, который в дальнейшем в основном через ботофермы враг пытается "разгонять" в социальных сетях и подконтрольных СМИ. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение СБУ.

Детали

"Служба безопасности Украины фиксирует активизацию российских спецслужб в информационном пространстве нашего государства с привлечением карманных пропагандистов, блогеров и так называемых "экспертов". Эти лица создают и распространяют антиукраинский контент, который в дальнейшем в основном через ботофермы враг пытается "разгонять" в социальных сетях и подконтрольных СМИ", - говорится в заявлении СБУ.

Как сообщили в СБУ, в частности, среди распространяемых тезисов:

отработка кремлевских нарративов о войне в Украине;

акценты, направленные на нарушение территориальной целостности и суверенитета нашего государства;

информкампании против военно-политического руководства Украины;

тезисы о «потере субъектности» во время переговоров на международной арене;

распространение упаднических настроений, закамуфлированных под якобы нейтральные экспертные оценки, которые на самом деле работают в интересах москвы и т.д.

"Вбросы и обсуждение этих нарративов внутри нашего государства является частью российской стратегии. А попытки врага направлены на расшатывание общественно-политической ситуации в Украине, снижение уровня международной поддержки, создание иллюзии протестных настроений и искажение данных о ситуации на фронте", - предупреждает СБУ.

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СБУ напоминает, что подобные действия в пользу государства-агрессора содержат признаки уголовных правонарушений и подпадают сразу под несколько статей Уголовного кодекса Украины. В том числе они могут классифицироваться, как государственная измена, совершенная в условиях военного времени. А наказанием за этот вид преступления может быть пожизненное лишение свободы.

"Так, с начала полномасштабного вторжения рф Служба безопасности Украины в рамках противодействия российской информационной агрессии открыла почти 2,5 тыс. уголовных производств в отношении интернет-агитаторов, которые распространяли антиукраинский контент. В рамках этих дел по разным статьям УКУ сообщено о подозрении более 1700 лицам. В настоящее время законную силу набрали уже более 800 приговоров суда", - информирует СБУ.

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В частности, среди этого массива также и 162 уголовных производства, в которых объявлено о подозрении 62 пропагандистам и медийщикам. Из них 16 подозрений – по ст. 111 УК (государственная измена). Судами вынесено уже 10 обвинительных приговоров именно в отношении пропагандистов-медийщиков.

СБУ, как указано, на постоянной основе осуществляет мониторинг информационного пространства, нейтрализует случаи распространения пророссийской пропаганды и регулярно привлекает причастных лиц к ответственности.

В то же время СБУ призывает граждан быть бдительными: соблюдать информационную гигиену, не приобщаться к распространению российских нарративов и не реагировать на враждебные провокации и информационные вбросы.

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