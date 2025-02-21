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пропагандисты россии получили указание продвигать «победные» нарративы к годовщине вторжения - ГУР

пропагандисты россии получили указание продвигать «победные» нарративы к годовщине вторжения - ГУР

Киев  •  УНН

 • 1276 просмотра

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Кремль дал указание пропагандистам продвигать нарратив о «победе» к третьей годовщине вторжения. Российские спецслужбы получили задание дискредитировать Украину и ее партнеров через новые информационные атаки.

ГУР информирует, что пропагандисты россии получили указание продвигать «победные» нарративы к годовщине вторжения, пишет УНН.

Детали

По данным ГУР, пропагандистская армия и спецслужбы государства-агрессора России по указанию из Кремля активизируют усилия для разжигания уныния среди украинского общества, дестабилизации ситуации внутри нашего государства и дискредитации Украины среди государств-партнеров, которые оказывают критически важную военную помощь нашим Силам безопасности и обороны в борьбе с оккупантами.

Среди ключевых нарративов вражеских информационных атак, по данным разведки, - «Запад предал Украину», «Мнение европейцев и украинцев не волнует ни москву, ни Вашингтон», «США и Россия обо всем договорились за спиной Украины», «Украинская власть - нелегитимная», «Украинская армия проигрывает на фронте», «Коррупционеры у Украины воруют миллиарды долларов американской помощи».

Кроме того, в России готовятся объявить о якобы «победе» в войне против Украины к «круглой дате» - 24 февраля 2025 года, третьей годовщине с начала полномасштабной войны. Более того, в указанных планах может звучать также и о «победе России над НАТО», поскольку долгое время московитская пропаганда описывала войну против Украины как войну с Альянсом

- сообщили в ГУР.

«Спецслужбам государства-агрессора России кремлевские вожди поручили максимально использовать в подрывных информационно-психологических кампаниях активизацию дипломатических усилий новой американской администрации по завершению российско-украинской войны и двустороннюю встречу делегаций США и России в Саудовской Аравии 18 февраля 2025 года», - отметили в разведке.

Одна из ключевых целей новых кремлевских методичек для пропаганды России, как указано, - статус изолированного цивилизованным миром агрессора и военного преступника прикрыть плащ-пальтом якобы готовой к мирному урегулированию «конструктивной стороны конфликта».

В этой части работы российские спецслужбы, как отмечается, атакуют, в частности, партнеров Украины в Европе, которые не отказываются, а наоборот - наращивают поддержку нашего государства. Для таких европейских правительств кремль применяет штамп «врагов мира».

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
natoNATO
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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