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Пропагандисти рф отримали вказівку просувати "переможні" наративи до роковин вторгнення - ГУР

Пропагандисти рф отримали вказівку просувати "переможні" наративи до роковин вторгнення - ГУР

Київ • УНН

 • 36028 перегляди

кремль дав вказівку пропагандистам просувати наратив про "перемогу" до третіх роковин вторгнення. Російські спецслужби отримали завдання дискредитувати Україну та її партнерів через нові інформаційні атаки.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що пропагандисти росії отримали вказівку просувати "переможні" наративи до роковин вторгнення, пише УНН.

Деталі

За даними ГУР, пропагандистська армія та спецслужби держави-агресора росії за вказівкою з кремля активізують зусилля для розпалювання зневіри серед українського суспільства, дестабілізації ситуації всередині нашої держави та дискредитації України серед держав-партнерів, які надають критично важливу військову допомогу нашим Силам безпеки і оборони у боротьбі з окупантами.

Серед ключових наративів ворожих інформаційних атак, за даними розвідки, - "Захід зрадив Україну", "Думка європейців і українців не хвилює ані москву, ані Вашингтон", "США і росія про все домовились за спиною України", "Українська влада - нелегітимна", "Українська армія програє на фронті", "Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги".

Окрім того, на росії готуються оголосити про начебто "перемогу" у війні проти України до "круглої дати" - 24 лютого 2025 року, третіх роковин з початку повномасштабної війни. Ба більше, у вказаних планах може звучати також і про "перемогу росії над НАТО", оскільки тривалий час московитська пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом

- повідомили у ГУР.

"Спецслужбам держави-агресора росії кремлівські вожді доручили максимально використати у підривних інформаційно-психологічних кампаніях активізацію дипломатичних зусиль нової американської адміністрації щодо завершення російсько-української війни та двосторонню зустріч делегацій США і росії у Саудівській Аравії 18 лютого 2025 року", - зазначили у розвідці.

Одна з ключових цілей нових кремлівських методичок для пропаганди росії, як вказано, - статус ізольованого цивілізованим світом агресора та воєнного злочинця прикрити плащ-пальтом начебто готової до мирного врегулювання "конструктивної сторони конфлікту".

У цій частині роботи російські спецслужби, як зазначається, атакують, зокрема, партнерів України в Європі, які не відмовляються, а навпаки - нарощують підтримку нашої держави. Для таких європейських урядів кремль застосовує штамп "ворогів миру".

росія навчає пропагандистів з окупованих територій України - Центр нацспротиву23.09.24, 18:05 • 17102 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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