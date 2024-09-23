росія навчає пропагандистів з окупованих територій України - Центр нацспротиву
Київ • УНН
На форумі пропагандистів, який проходив у сочі, особливу увагу приділили "рупорам кремля" з тимчасово окупованих регіонів України.
Під час форум пропагандистських медіа, який росіяни провели у сочі, окрему увагу вони присвятили "рупорам кремля" на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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ЦНС повідомляє, що на так званому форумі пропагандистських медіа, який пройшов у сочі, "рупорам-путіністам" із тимчасово окупованих регіонів України приділялася особлива увага. Зокрема, кажуть у відомстві, із Луганська майстер-клас із створення потрібної інформації пройшли представники російського медіа-холдингу на території ТОТ Луганщини "луганьмедіа".
Напередодні подібний захід пройшов на тимчасово окупованій Донеччині. Захід організував фонд розвитку "нових медіа" за підтримки путінського фонду культурних ініціатив. Головна мета фестивалю – навчити своїх рупорів нових методів спотворення правди та донесення інформації про "перемоги" у "сво", героїзації її учасників
Нагадаємо
На окупованій Луганщині впроваджують нову освітню програму "Луганський характер" для пропаганди серед дітей. Подібні заходи проводяться і в Херсонській області, де в школах відбуваються лекції від російських пропагандистів.
росія змушує школярів на окупованих територіях носити уніформу часів Другої світової - ЦНС07.09.24, 20:55 • 25144 перегляди