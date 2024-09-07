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росія змушує школярів на окупованих територіях носити уніформу часів Другої світової - ЦНС

росія змушує школярів на окупованих територіях носити уніформу часів Другої світової - ЦНС

Київ • УНН

 • 25144 перегляди

У Росії затвердили ініціативу щодо уніформи для учнів на окупованих територіях України, яка нагадує часи Другої світової війни. Влада стверджує, що це покращить якість навчання та підкреслить "скромність" дітей.

У Росії затвердили ініціативу, за якою учні середніх шкіл з тимчасово окупованих територій України змушені носити уніформу, що за дизайном нагадує часи Другої світової війни. Про це заявили в Центрі національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє росстандарт - дизайн форми не обговорюється. Вона буде зносостійкою та повітропроникною, а за стилем - післявоєнних часів"

- розповіли уСпротиві. 

За словами так званої міністерки освіти "ДНР" Ольги Колударової, уніфікований одяг буде підкреслювати "скромність" дитини та допоможе покращити якість навчання. Щоправда, як одяг може вплинути на якість навчання, колаборантка не пояснила.

Зрівнялівка та позбавлення будь-якого прояву індивідуальності - це ще один метод тотального впливу та контролю над населенням. І Кремль це добре розуміє та не соромиться ним користуватися

- наголошують у Центрі нацспротиву.

Нагадаємо

У Центрі національного спротиву заявили, що на окупованих територіях України введено нову дисципліну "основи безпеки та захисту батьківщини". росія намагається розширити мобілізаційний ресурс, навчаючи школярів військовим навичкам.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна

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