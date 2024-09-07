В России утвердили инициативу, по которой ученики средних школ с временно оккупированных территорий Украины вынуждены носить униформу, по дизайну напоминающую времена Второй мировой войны. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Как сообщает росстандарт - дизайн формы не обсуждается. Она будет износостойкой и воздухопроницаемой, а по стилю - послевоенных времен» - рассказали в «Противнике».

По словам так называемого министра образования «ДНР» Ольги Колударовой, унифицированная одежда будет подчеркивать «скромность» ребенка и поможет улучшить качество обучения. Правда, как одежда может повлиять на качество обучения, коллаборантка не объяснила.

Уравниловка и лишение любого проявления индивидуальности - это еще один метод тотального влияния и контроля над населением. И Кремль это хорошо понимает и не стесняется им пользоваться - отмечают в Центре нацсопротивления.

Напомним,

В Центре национального сопротивления заявили, что на оккупированных территориях Украины введена новая дисциплина «основы безопасности и защиты родины». россия пытается расширить мобилизационный ресурс, обучая школьников военным навыкам.