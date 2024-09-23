россия обучает пропагандистов с оккупированных территорий Украины - Центр нацсопротивления

Во время форума пропагандистских медиа, который россияне провели в сочи, отдельное внимание они посвятили "рупорам кремля" на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

ЦНС сообщает, что на так называемом форуме пропагандистских медиа, который прошел в сочи, "рупорам-путинистам" из временно оккупированных регионов Украины уделялось особое внимание. В частности, говорят в ведомстве, из Луганска мастер-класс по созданию нужной информации прошли представители российского медиа-холдинга на территории ВОТ Луганщины "луганьмедиа".

Накануне подобное мероприятие прошло на временно оккупированной Донетчине. Мероприятие организовал фонд развития "новых медиа" при поддержке путинского фонда культурных инициатив. Главная цель фестиваля - научить своих рупоров новым методам искажения правды и донесения информации о "победах" в "сво", героизации ее участников - сказали в ЦНС.

Напомним,

На оккупированной Луганщине внедряют новую образовательную программу "Луганский характер" для пропаганды среди детей. Подобные мероприятия проводятся и в Херсонской области, где в школах проходят лекции от российских пропагандистов.

россия заставляет школьников на оккупированных территориях носить униформу времен Второй мировой - ЦНС