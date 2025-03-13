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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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СБУ: російські спецслужби активізували антиукраїнську пропаганду

Київ • УНН

 • 20519 перегляди

СБУ фіксує активізацію російських спецслужб, які залучають блогерів та експертів для поширення антиукраїнського контенту. З початку вторгнення відкрито 2,5 тис. проваджень.

СБУ: російські спецслужби активізували антиукраїнську пропаганду

Російські спецслужби активізувалися в інформаційному просторі України та залучають блогерів і так званих "експертів". Вони створюють і поширюють антиукраїнський контент, який надалі здебільшого через ботоферми ворог намагається "розганяти" у соціальних мережах і підконтрольних ЗМІ. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення СБУ.

Деталі

"Служба безпеки України фіксує активізацію російських спецслужб в інформаційному просторі нашої держави із залученням кишенькових пропагандистів, блогерів і так званих "експертів". Ці особи створюють і поширюють антиукраїнський контент, який надалі здебільшого через ботоферми ворог намагається "розганяти" у соціальних мережах і підконтрольних ЗМІ", - ідеться в заяві СБУ.

Як повідомили у СБУ, зокрема, серед поширюваних тез:

  • відпрацювання кремлівських наративів про війну в Україні;
    • акценти, спрямовані на порушення територіальної цілісності та суверенітету нашої держави;
      • інформкампанії проти військово-політичного керівництва України;
        • тези про «втрату суб’єктності» під час переговорів на міжнародній арені;
          • розповсюдження занепадницьких настроїв, закамуфльованих під нібито нейтральні експертні оцінки, котрі насправді працюють в інтересах москви тощо.

            "Вкиди та обговорення цих наративів всередині нашої держави є частиною російської стратегії. А спроби ворога спрямовані на розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні, зниження рівня міжнародної підтримки, створення ілюзії протестних настроїв і спотворення даних про ситуацію на фронті", - попереджає СБУ.

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            СБУ нагадує, що подібні дії на користь держави-агресора містять ознаки кримінальних правопорушень і підпадають одразу під декілька статей Кримінального кодексу України. У тому числі вони можуть класифікуватися, як державна зрада, вчинена в умовах воєнного часу. А покаранням за цей вид злочину може бути довічне позбавлення волі.

            "Так, з початку повномасштабного вторгнення рф Служба безпеки України у рамках протидії російській інформаційній агресії відкрила майже 2,5 тис. кримінальних проваджень щодо інтернет-агітаторів, які поширювали антиукраїнський контент. У рамках цих справ за різними статтями ККУ повідомлено про підозру понад 1700 особам. На даний час законної сили набрали вже понад 800 вироків суду", - інформує СБУ.

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            Зокрема, серед цього масиву також і 162 кримінальні провадження, в яких оголошено про підозру 62 пропагандистам і медійникам. Із них 16 підозр – за ст. 111 ККУ (державна зрада). Судами винесено вже 10 обвинувальних вироків саме щодо пропагандистів-медійників.

            СБУ, як вказано, на постійній основі здійснює моніторинг інформаційного простору, нейтралізує випадки поширення проросійської пропаганди та регулярно притягує причетних осіб до відповідальності.

            Водночас СБУ закликає громадян бути пильними: дотримуватись інформаційної гігієни, не долучатися до поширення російських наративів і не реагувати на ворожі провокації та інформаційні вкиди.

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            Анна Мурашко

            Анна Мурашко

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