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СБУ проводит обыски в кафедральном соборе УПЦ МП во Львове

СБУ проводит обыски в кафедральном соборе УПЦ МП во Львове

Киев • УНН

 • 517245 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Служба безопасности Украины проводит обыски в Свято-Георгиевском кафедральном соборе УПЦ МП во Львове. Об этом журналисту УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

Детали

Так, собеседник сообщил об обысках в Свято-Георгиевском кафедральном соборе УПЦ МП во Львове.

«Сегодня СБУ проводит масштабные меры безопасности во многих областях Украины», - сообщил источник.

Дополнение

СБУ с конца ноября проводит обыски в епархиях УПЦ МП по Украине. Одной из первых проверка прошла в Киево-Печерской Лавре.

9 декабря СБУ пришла с проверкой в Свято-Покровский кафедральный собор УПЦ МП в Борисполе Киевской области.

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