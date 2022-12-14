СБУ проводит обыски в кафедральном соборе УПЦ МП во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Служба безопасности Украины проводит обыски в Свято-Георгиевском кафедральном соборе УПЦ МП во Львове. Об этом журналисту УНН сообщил источник в правоохранительных органах.
Детали
Так, собеседник сообщил об обысках в Свято-Георгиевском кафедральном соборе УПЦ МП во Львове.
«Сегодня СБУ проводит масштабные меры безопасности во многих областях Украины», - сообщил источник.
Дополнение
СБУ с конца ноября проводит обыски в епархиях УПЦ МП по Украине. Одной из первых проверка прошла в Киево-Печерской Лавре.
9 декабря СБУ пришла с проверкой в Свято-Покровский кафедральный собор УПЦ МП в Борисполе Киевской области.