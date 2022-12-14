СБУ проводит обыски в кафедральном соборе УПЦ МП во Львове

Детали

Так, собеседник сообщил об обысках в Свято-Георгиевском кафедральном соборе УПЦ МП во Львове.

«Сегодня СБУ проводит масштабные меры безопасности во многих областях Украины», - сообщил источник.

Дополнение

СБУ с конца ноября проводит обыски в епархиях УПЦ МП по Украине. Одной из первых проверка прошла в Киево-Печерской Лавре.

9 декабря СБУ пришла с проверкой в Свято-Покровский кафедральный собор УПЦ МП в Борисполе Киевской области.