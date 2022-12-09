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СБУ перевіряє Свято-Покровський кафедральний собор у Борисполі

СБУ перевіряє Свято-Покровський кафедральний собор у Борисполі

Київ • УНН

 • 749556 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. На наявність осередку "русского мира" перевіряють Свято-Покровський кафедральний собор УПЦ МП у Борисполі Київської області. Про це повідомила Служба безпеки України, передає УНН.

Деталі

"Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та добровольчими формуваннями територіальних громад в межах системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні здійснює контррозвідувальні (безпекові) заходи на території об’єкту Свято-Покровського кафедрального собору у м. Бориспіль на Київщині", – ідеться у повідомленні. 

Як зазначили, у присутності представників церкви правоохоронці оглядають території та приміщення для виявлення заборонених до обігу предметів, а також перевіряють осіб на причетність до протиправної діяльності, яка шкодить державному суверенітету України. 

"Вказані заходи проводяться для унеможливлення використання афілійованих із центрами впливу в рф релігійних громад в якості осередку "русского міра" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", – повідомили в СБУ.

Також правоохоронці перевіряють дані щодо використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян та зберігання зброї.

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