СБУ проверяет Свято-Покровский кафедральный собор в Борисполе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. На наличие очага "русского мира" проверяют Свято-Покровский кафедральный собор УПЦ МП в Борисполе Киевской области. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает УНН.
Детали
"Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и добровольческими формированиями территориальных громад в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине осуществляет контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории объекта Свято-Покровского кафедрального собора в г. Борисполь Киевской области", – говорится в сообщении.
Как отметили, в присутствии представителей церкви правоохранители осматривают территории и помещения для выявления запрещенных к обращению предметов, а также проверяют лиц на причастность к противоправной деятельности, которая вредит государственному суверенитету Украины.
"Указанные мероприятия проводятся для предотвращения использования аффилированных с центрами влияния в рф религиозных громад в качестве очага "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", – сообщили в СБУ.
Также правоохранители проверяют данные по использованию помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан и хранения оружия.
Напомним
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