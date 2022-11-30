Затриманих священників УПЦ МП можуть обмінювати на полонених українців – ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Священників української православної церкви московського патріархату, яких затримали після обшуків, можуть обмінювати на українських полонених. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, передає УНН.
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На запитання, чи можна колаборантів з УПЦ МП внести до обмінного фонду, Юсов відповів:
"На прикладі великого обміну і долі Віктора Медведчука Україна показала, що готова демонструвати найбільш креативні підходи, щоб повертати своїх громадян додому. Найменші можливості, які для цього будуть з'являтися – і формальні й неформальні, і публічні й непублічні, і відкриті й закриті – ми точно будемо використовувати".
Нагадаємо
21 вересня 2022 року Україна повернула з російського полону 215 українських військових – 200 осіб обміняли на Віктора Медведчука.