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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 47725 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Затриманих священників УПЦ МП можуть обмінювати на полонених українців – ГУР

Затриманих священників УПЦ МП можуть обмінювати на полонених українців – ГУР

Київ • УНН

 • 830929 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Священників української православної церкви московського патріархату, яких затримали після обшуків, можуть обмінювати на українських полонених. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, передає УНН.

Цитата

На запитання, чи можна колаборантів з УПЦ МП внести до обмінного фонду, Юсов відповів:

"На прикладі великого обміну і долі Віктора Медведчука Україна показала, що готова демонструвати найбільш креативні підходи, щоб повертати своїх громадян додому. Найменші можливості, які для цього будуть з'являтися – і формальні й неформальні, і публічні й непублічні, і відкриті й закриті – ми точно будемо використовувати".

Нагадаємо

21 вересня 2022 року Україна повернула з російського полону 215 українських військових – 200 осіб обміняли на Віктора Медведчука.

Українські Національні Новини

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