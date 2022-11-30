Задержанных священников УПЦ МП могут обменивать на пленных украинцев – ГУР

Цитата

На вопрос, можно ли коллаборантов из УПЦ МП внести в обменный фонд, Юсов ответил:

"На примере большого обмена и судьбы Виктора Медведчука Украина показала, что готова демонстрировать наиболее креативные подходы, чтобы возвращать своих граждан домой. Наименьшие возможности, которые будут для этого появляться – и формальные и неформальные, и публичные и непубличные, и открытые и закрытые – мы точно будем использовать".

Напомним

21 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена 215 украинских военных – 200 человек обменяли на Виктора Медведчука.