СБУ проводить обшуки у кафедральному соборі УПЦ МП у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Служба безпеки України проводить обшуки у Свято-Георгіївському кафедральному соборі УПЦ МП у Львові. Про це журналісту УНН повідомило джерело в правоохоронних органах.
Деталі
Так, співрозмовник повідомив про обшуки у Свято-Георгіївському кафедральному соборі УПЦ МП у Львові.
«Сьогодні СБУ проводить масштабні безпекові заходи у багатьох областях України», - повідомило джерело.
Доповнення
СБУ з кінця листопада проводить обшуки у єпархіях УПЦ МП по Україні. Однією з перших перевірка пройшла у Києво-Печерській Лаврі.
9 грудня СБУ прийшла з перевіркою до Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ МП у Борисполі Київської області.