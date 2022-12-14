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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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СБУ проводить обшуки у кафедральному соборі УПЦ МП у Львові

СБУ проводить обшуки у кафедральному соборі УПЦ МП у Львові

Київ • УНН

 • 517245 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Служба безпеки України проводить обшуки у Свято-Георгіївському кафедральному соборі УПЦ МП у Львові. Про це журналісту УНН повідомило джерело в правоохоронних органах.

Деталі

Так, співрозмовник повідомив про обшуки у Свято-Георгіївському кафедральному соборі УПЦ МП у Львові.

«Сьогодні СБУ проводить масштабні безпекові заходи у багатьох областях України», - повідомило джерело.

Доповнення

СБУ з кінця листопада проводить обшуки у єпархіях УПЦ МП по Україні. Однією з перших перевірка пройшла у Києво-Печерській Лаврі.

9 грудня СБУ прийшла з перевіркою до Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ МП у Борисполі Київської області.

Українські Національні Новини

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