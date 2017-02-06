СБУ принудительно вернула в РФ блогера, который пропагандировал идеи "русского мира"
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 6 февраля. УНН. СБУ в Закарпатской области принудительно вернула в РФ блогера, который систематически публиковал в интернете антиукраинские материалы. Об этом проинформировали в пресс-группе УСБУ в Закарпатской области, сообщает УНН.
Российский блогер, находясь в Закарпатской области, пропагандировал идеи "русского мира", "Новороссии" и "Малороссии", что могло повредить национальной безопасности Украины.
Поэтому СБУ приняла решение о принудительном возвращении иностранца в Россию. Планируется запретить въезд в Украину на 5 лет. Гражданин РФ выехал из Украины 3 февраля.
Как сообщал УНН, мужчина в Закарпатской области пропагандировал военную агрессию РФ в социальных сетях.