СБУ принудительно вернула в РФ блогера, который пропагандировал идеи "русского мира"

Российский блогер, находясь в Закарпатской области, пропагандировал идеи "русского мира", "Новороссии" и "Малороссии", что могло повредить национальной безопасности Украины.

Поэтому СБУ приняла решение о принудительном возвращении иностранца в Россию. Планируется запретить въезд в Украину на 5 лет. Гражданин РФ выехал из Украины 3 февраля.

Как сообщал УНН, мужчина в Закарпатской области пропагандировал военную агрессию РФ в социальных сетях.