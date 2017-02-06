СБУ примусово повернула до РФ блогера, який пропагував ідеї "руського миру"
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 6 лютого. УНН. СБУ в Закарпатській області примусово повернула до РФ блогера, який систематично оприлюднював в інтернеті антиукраїнські матеріали. Про це проінформували у прес-групі УСБУ у Закарпатській області, повідомляє УНН.
Російський блогер, перебуваючи на Закарпатті, пропагував ідеї “руського миру”, “новоросії” та “малоросії”, що могло зашкодити національній безпеці України.
Через це СБУ прийняла рішення про примусове повернення іноземця до Росії. Планується заборонити йому в’їзд в Україну на 5 років. Громадянин РФ виїхав з України 3 лютого.
Як повідомляв УНН, чоловік на Закарпатті пропагував військову агресію РФ в соціальних мережах.