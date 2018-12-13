СБУ попросила активистов не проводить акций накануне Объединительного собора
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Служба безопасности Украины призвала общественных активистов воздержаться от проведения акций накануне Объединительного собора. Об этом на брифинге в четверг, 13 декабря, сообщил заместитель Председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, передает корреспондент УНН.
"Обращаюсь к представителям всех без исключения общественно-политических объединений с просьбой воздержаться от проведения каких-либо акций в этот период и не дать оснований для инспирации любых противостояний, что может быть использовано агрессором для ослабления или дискредитации нашего государства", - сказал Кононенко.
Как сообщал УНН, СБУ предупредила российские провокации накануне Объединительного собора.
Как сообщал УНН, наместник Киево-Печерской лавры координировал провокации накануне Объединительного собора.