СБУ попросила активистов не проводить акций накануне Объединительного собора

"Обращаюсь к представителям всех без исключения общественно-политических объединений с просьбой воздержаться от проведения каких-либо акций в этот период и не дать оснований для инспирации любых противостояний, что может быть использовано агрессором для ослабления или дискредитации нашего государства", - сказал Кононенко.



Как сообщал УНН, СБУ предупредила российские провокации накануне Объединительного собора.



Как сообщал УНН, наместник Киево-Печерской лавры координировал провокации накануне Объединительного собора.





