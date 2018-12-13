СБУ попросила активістів не проводити акцій напередодні Об'єднавчого собору
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Служба безпеки України закликала громадських активістів утриматись від проведення акцій напередодні Об'єднавчого собору. Про це на брифінгу в четвер, 13 грудня, повідомив заступник Голови Служби безпеки України Віктор Кононенко, передає кореспондент УНН.
"Звертаюсь до представників усіх без виключення громадсько-політичних об'єднань з проханням утриматись від проведення будь-яких акцій у цей період та не дати підстав для інспірування будь-яких протистоянь, що може бути використано агресором для послаблення чи дискредитації нашої держави", - сказав Кононенко.
Як повідомляв УНН, СБУ попередила російські провокації напередодні Об'єднавчого собору.
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