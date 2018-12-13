СБУ попередила російські провокації напередодні Об'єднавчого собору
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Служба безпеки України викрила та попередила провокації, які мали відбутися у різних регіонах України напередодні та в день Об'єднавчого собору, 15 грудня. Про це на брифінгу в четвер повідомив заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко, передає кореспондент УНН.
За його словами, 6 грудня у будівлі колишнього управління СБУ у Донецьку відбулась нарада під головуванням представників спецслужб РФ та ватажків "ДНР", на якій обговорювалось питання надання Україні Томосу та заходи, які можуть цьому завадити.
"За результатами наради було ухвалено рішення щодо організації хресних ходів у містах Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві в день проведення Об'єднавчого собору, під час яких будуть спровоковані силові сутички з правоохоронцями з обов'язковим створенням кривавої картинки для російських ЗМІ; залучення для збільшення кількості постраждалих осіб похилого віку, інвалідів та хворих; використання "МДБ ДНР" груп, які вже знаходяться в вищевказаних українських містах для скоєння протиправних проявів", - сказав Кононенко.
Самі провокації повинні були відбутись 13 і 14 грудня, а також в день Об'єднавчого собору, 15 грудня. Зокрема, одна з акцій повинна була відбутись 14 грудня о 12 годині на території Києво-Печерської лаври під час проведення релігійної служби.
За версією, яку розглядає СБУ, це мало стати підтвердженням попередніх "страшилок" про переслідування вірян УПЦ радикалами і захоплення святинь, а з іншого боку – могло поставити під загрозу проведення Об'єднавчого собору.
Як повідомляв УНН, намісник Києво-Печерської лаври координував провокації напередодні Об'єднавчого собору.