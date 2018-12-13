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СБУ предупредила российские провокации накануне Объединительного собора

Киев • УНН

 • 12802 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла провокации, которые должны были состояться в разных регионах Украины накануне и в день Объединительного собора, 15 декабря. Об этом на брифинге в четверг сообщил заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, передает корреспондент УНН.

СБУ предупредила российские провокации накануне Объединительного собора

По его словам, 6 декабря в здании бывшего управления СБУ в Донецке состоялось совещание под председательством представителей спецслужб РФ и главарей "ДНР", на которой обсуждался вопрос предоставления Украине Томоса и мер, которые могут этому помешать.

"По результатам совещания было принято решение относительно организации крестных ходов в городах Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, Херсоне и Николаеве в день проведения Объединительного собора, во время которых будут спровоцированы силовые столкновения со правоохранителями с обязательным созданием кровавой картинки для российских СМИ, привлечение для увеличения количества пострадавших лиц пожилого возраста, инвалидов и больных, использование "МГБ ДНР" групп, которые уже находятся в вышеуказанных украинских городах для совершения противоправных проявлений", - сказал Кононенко.

Сами провокации должны были состояться 13 и 14 декабря, а также в день Объединительного собора, 15 декабря. В частности, одна из акций должна была состояться 14 декабря в 12:00 на территории Киево-Печерской лавры во время проведения религиозной службы.

По версии, которую рассматривает СБУ, это должно было стать подтверждением предыдущих "страшилок" о преследовании верующих УПЦ радикалами и захвате святынь, а с другой стороны - могло поставить под угрозу проведение Объединительного собора.

Как сообщал УНН, наместник Киево-Печерской лавры координировал провокации накануне Объединительного собора.

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