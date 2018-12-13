Намісник Києво-Печерської лаври координував провокації напередодні Об'єднавчого собору – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Служба безпеки України оприлюднила матеріали, які свідчать про те, що митрополит Павло, який є намісником Києво-Печерської лаври, був координатором провокацій в столиці та інших регіонах України. Про це на брифінгу в четвер, 13 грудня, повідомив заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко, передає кореспондент УНН.
За його словами, для організації провокацій російський куратор на ім'я Юрій намагався залучити мешканця Києва, який звернувся до СБУ.
"Під нашим контролем організатор акції зв'язався з Юрієм, який йому повідомив, що координатором майбутньої акції в Києво-Печерській лаврі буде священнослужитель на ім'я Павло. У подальшому було встановлено, що вказаною особою фактично є намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло", – сказав Кононенко.
Далі відбулася зустріч мешканця Києва в кабінеті Митрополита.
"8 грудня, відповідно до наданих російською стороною інструкцій, була проведена зустріч з митрополитом Павлом, котрий після озвучення паролю запросив організаторів акції до свого кабінету та провів з ними відповідну бесіду. Слід зазначити, що, напевно, після проведення у нього обшуків митроплит Павло поводив себе досить обережно. 10 грудня замовником було озвучено дати проведення акцій, а саме: 13, тобто сьогодні, та 14 грудня о 12 годині на території Києво-Печерської лаври під час проведення релігійної служби", – повідомив Кононеко.
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За даними СБУ, провокації мали відбутись в Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві в день проведення Об'єднавчого собору, під час яких організатори мали спровокувати сутички з правоохоронцями з обов'язковим створенням кривавої картинки для російських ЗМІ.
"Основна версія, яку ми розглядаємо: скоєння злочину по відношенню до осіб, котрих планували залучити до цих акцій, а саме вчинення резонансних протиправних дій, пов'язаних з загибеллю та пораненням пересічних громадян додатково залученими до цього особами. Це з одного боку мало стати підтвердженням попередніх страшилок про переслідування вірян УПЦ радикалами і захоплення святині, а з іншого – могло поставити під загрозу проведення Об'єднавчого собору", – зазначив Кононенко.
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Нагадаємо, Об'єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.
Під час Об'єднавчого собору у Києві 15 грудня присутні на ньому представники патріархатів приймуть рішення про об'єднання в одну церковну структуру, приймуть пропозиції Вселенського патріарха щодо її статуту, а також виберуть голову цієї структури.
Об'єднання церков в Україні підтримають 15 ієрархів УПЦ МП.