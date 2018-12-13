Намісник Києво-Печерської лаври координував провокації напередодні Об'єднавчого собору – СБУ

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Служба безпеки України оприлюднила матеріали, які свідчать про те, що митрополит Павло, який є намісником Києво-Печерської лаври, був координатором провокацій в столиці та інших регіонах України. Про це на брифінгу в четвер, 13 грудня, повідомив заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко, передає кореспондент УНН.