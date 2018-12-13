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Намісник Києво-Печерської лаври координував провокації напередодні Об'єднавчого собору – СБУ

Київ • УНН

 • 19503 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Служба безпеки України оприлюднила матеріали, які свідчать про те, що митрополит Павло, який є намісником Києво-Печерської лаври, був координатором провокацій в столиці та інших регіонах України. Про це на брифінгу в четвер, 13 грудня, повідомив заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко, передає кореспондент УНН

Намісник Києво-Печерської лаври координував провокації напередодні Об'єднавчого собору – СБУ

За його словами, для організації провокацій російський куратор на ім'я Юрій намагався залучити мешканця Києва, який звернувся до СБУ.

"Під нашим контролем організатор акції зв'язався з Юрієм, який йому повідомив, що координатором майбутньої акції в Києво-Печерській лаврі буде священнослужитель на ім'я Павло. У подальшому було встановлено, що вказаною особою фактично є намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло", – сказав Кононенко.

Далі відбулася зустріч мешканця Києва в кабінеті Митрополита.

"8 грудня, відповідно до наданих російською стороною інструкцій, була проведена зустріч з митрополитом Павлом, котрий після озвучення паролю запросив організаторів акції до свого кабінету та провів з ними відповідну бесіду. Слід зазначити, що, напевно, після проведення у нього обшуків митроплит Павло поводив себе досить обережно. 10 грудня замовником було озвучено дати проведення акцій, а саме: 13, тобто сьогодні, та 14 грудня о 12 годині на території Києво-Печерської лаври під час проведення релігійної служби", – повідомив Кононеко.

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За даними СБУ, провокації мали відбутись в Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві в день проведення Об'єднавчого собору, під час яких організатори мали спровокувати сутички з правоохоронцями з обов'язковим створенням кривавої картинки для російських ЗМІ.

"Основна версія, яку ми розглядаємо: скоєння злочину по відношенню до осіб, котрих планували залучити до цих акцій, а саме вчинення резонансних протиправних дій, пов'язаних з загибеллю та пораненням пересічних громадян додатково залученими до цього особами. Це з одного боку мало стати підтвердженням попередніх страшилок про переслідування вірян УПЦ радикалами і захоплення святині, а з іншого – могло поставити під загрозу проведення Об'єднавчого собору", – зазначив Кононенко.

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Нагадаємо, Об'єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.

Під час Об'єднавчого собору у Києві 15 грудня присутні на ньому представники патріархатів приймуть рішення про об'єднання в одну церковну структуру, приймуть пропозиції Вселенського патріарха щодо її статуту, а також виберуть голову цієї структури.

Об'єднання церков в Україні підтримають 15 ієрархів УПЦ МП.

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