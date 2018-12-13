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Наместник Киево-Печерской лавры координировал провокации накануне Объединительного собора – СБУ

Киев • УНН

 • 19503 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Служба безопасности Украины обнародовала материалы, свидетельствующие о том, что митрополит Павел, который является наместником Киево-Печерской лавры, был координатором провокаций в столице и других регионах Украины. Об этом на брифинге в четверг, 13 декабря, сообщил заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, передает корреспондент УНН.

Наместник Киево-Печерской лавры координировал провокации накануне Объединительного собора – СБУ

По его словам, для организации провокаций российский куратор по имени Юрий пытался привлечь жителя Киева, который обратился в СБУ.

"Под нашим контролем организатор акции связался с Юрием, который ему сообщил, что координатором предстоящей акции в Киево-Печерской лавре будет священнослужитель по имени Павел. В дальнейшем было установлено, что указанным лицом фактически является наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел", – сказал Кононенко.

Далее состоялась встреча жителя Киева в кабинете Митрополита.

"8 декабря в соответствии с предоставленными российской стороной инструкций, была проведена встреча с митрополитом Павлом, который после озвучивания пароля пригласил организаторов акции в свой кабинет и провел с ними соответствующую беседу. Следует отметить, что, наверное, после проведения у него обысков митроплит Павел вел себя достаточно осторожно. 10 декабря заказчиком было озвучено даты проведения акций, а именно: 13, то есть сегодня, и 14 декабря в 12:00 на территории Киево-Печерской лавры во время проведения религиозной службы", – сообщил Кононеко.

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По данным СБУ, провокации должны были состояться в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, Херсоне и Николаеве в день проведения Объединительного собора, во время которых организаторы должны были спровоцировать столкновения со стражами порядка с обязательным созданием кровавой картинки для российских СМИ.

"Основная версия, которую мы рассматриваем: совершение преступления в отношении лиц, которых планировали привлечь к этим акциям, а именно совершение резонансных противоправных действий, связанных с гибелью и ранением рядовых граждан дополнительно привлеченными к этому лицами. Это с одной стороны должно было стать подтверждением предыдущих страшилок о преследовании верующих УПЦ радикалами и захвата святыни, а с другой – могло поставить под угрозу проведение Объединительного собора", – отметил Кононенко.

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Напомним, Объединительный собор украинских православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.

Во время Объединительного собора в Киеве 15 декабря присутствующие на нем представители патриархатов примут решение об объединении в одну церковную структуру, примут предложения Вселенского патриарха относительно ее уставу, а также выберут главу этой структуры.

Объединение церквей в Украине поддержат 15 иерархов УПЦ МП.

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