СБУ предупредила возможные провокации во время общественной акции на Закарпатье

Правоохранители установили местного жителя, который через соцсети призвал проводить акции протеста и с оружием в руках захватывать админздания. Провокатору объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сотрудники СБ Украины также объявили официальное предостережение одному из организаторов акции так называемых "пересичников" и предупредили его об уголовной ответственности за преступления против основ национальной безопасности.

Как сообщал УНН, СБУ разоблачила незаконное присвоение земель порта "Черноморск".