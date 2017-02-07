СБУ предупредила возможные провокации во время общественной акции на Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 7 лютоог. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли возможные провокации во время акции владельцев авто на иностранной регистрации в Ужгороде. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили местного жителя, который через соцсети призвал проводить акции протеста и с оружием в руках захватывать админздания. Провокатору объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Сотрудники СБ Украины также объявили официальное предостережение одному из организаторов акции так называемых "пересичников" и предупредили его об уголовной ответственности за преступления против основ национальной безопасности.
Как сообщал УНН, СБУ разоблачила незаконное присвоение земель порта "Черноморск".