СБУ попередила можливі провокації під час громадської акції на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютоог. УНН. Співробітники Служби безпеки України попередили можливі провокацій під час акції власників авто на іноземній реєстрації в Ужгороді. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили місцевого жителя, який через соцмережі закликав проводити акції протесту та зі зброєю в руках захоплювати адмінбудівлі. Провокатору оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.109 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Співробітники СБ України також оголосили офіційне застереження одному із організаторів акції так званих “пересічників” та попередили його про кримінальну відповідальність за злочини проти основ національної безпеки.
Як повідомляв УНН, СБУ викрила незаконне привласнення земель порту “Чорноморськ”.