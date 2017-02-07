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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 46753 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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СБУ попередила можливі провокації під час громадської акції на Закарпатті

Київ • УНН

 • 7508 перегляди

КИЇВ. 7 лютоог. УНН. Співробітники Служби безпеки України попередили можливі провокацій під час акції власників авто на іноземній реєстрації в Ужгороді. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

СБУ попередила можливі провокації під час громадської акції на Закарпатті

Правоохоронці встановили місцевого жителя, який через соцмережі закликав проводити акції протесту та зі зброєю в руках захоплювати адмінбудівлі. Провокатору оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.109 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Співробітники СБ України також оголосили офіційне застереження одному із організаторів акції так званих “пересічників” та попередили його про кримінальну відповідальність за злочини проти основ національної безпеки.

Як повідомляв УНН, СБУ викрила незаконне привласнення земель порту “Чорноморськ”.

 

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