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СБУ подозревает Верланова и экс-руководство налоговой в "крышевании" конвертцентров

Киев • УНН

 • 14031 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы, в том числе Сергея Верланова, в организации механизма из незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ подозревает Верланова и экс-руководство налоговой в "крышевании" конвертцентров

"Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма из незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен. По версии следствия, к сделке также причастны руководители территориальных управлений ГНС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

Кроме того установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками "рискованности" (фиктивности).

Эти действия приводили к искусственному формирования сумм налогового кредита по НДС, затем отражались якобы как для СХД реального сектора экономики.

"Действия должностных лиц привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, полученных противоправным путем. В рамках начатого уголовного производства правоохранители под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора провели более 100 обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы", - сообщают в СБУ.

Указывается, что изъятая в ходе следственных действий документация будет добавлена как доказательная база к материалам дела. По инициативе Службы безопасности Украины в тесном сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга заблокированы банковские счета субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в противоправной схеме. Кроме того, наложен арест на лимиты этих СХД по налогу на добавленную стоимость в электронной системе администрирования НДС. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в квартире, где проживает бывший глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов, сотрудники СБУ провели обыски.

Также сообщалось, что в Окружной административный суд города Киева поступил иск Сергея Верланова в Кабинет министров Украины и Государственную налоговую службу Украины о признании противоправным и отмене распоряжения о его увольнение с должности главы Государственной налоговой службы.

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