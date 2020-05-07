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Верланов оскаржує своє звільнення з посади голови Державної податкової служби

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Сергія Верланова до Кабінету міністрів України та Державної податкової служби України про визнання протиправним та скасування розпорядження щодо його звільнення з посади голови Державної податкової служби. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

Верланов оскаржує своє звільнення з посади голови Державної податкової служби

“Серед вимог позову — визнати протиправним та скасувати Розпорядження Уряду від 24 квітня 2020 № 452-р, яким було звільнено Сергія Верланова з посади голови Державної податкової служби України, та поновити його на вказаній посаді”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Верланов вважає, що оскаржуване розпорядження про звільнення є незаконним та таким, що порушує його трудові права та законні інтереси.

"Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 24 квітня Кабмін звільнив з посади голову Державної податкової служби був Сергія Верланова.

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