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Верланов оспаривает свое увольнение с должности главы Государственной налоговой службы

Киев • УНН

 • 14649 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В Окружной административный суд города Киева поступил иск Сергея Верланова к Кабинету министров Украины и Государственной налоговой службе Украины о признании противоправным и отмене распоряжения о его увольнении с должности председателя Государственной налоговой службы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

Верланов оспаривает свое увольнение с должности главы Государственной налоговой службы

"Среди требований иска - признать противоправным и отменить Распоряжение Правительства от 24 апреля 2020 года № 452-р, которым был уволен Сергея Верланов с должности главы Государственной налоговой службы Украины, и восстановить его в указанной должности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Верланов считает, что обжалуемое распоряжение об увольнении является незаконным и нарушающим его трудовые права и законные интересы.

"Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу", - отмечается в сообщении.

Напомним, 24 апреля Кабмин освободил от должности председателя Государственной налоговой службы был Сергея Верланова.

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