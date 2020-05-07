Ексголова податкової заявив, що у нього провели обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У квартирі, де проживає колишній голова Державної податкової служби України Сергій Верланов, співробітники СБУ провели обшуки. Про це він написав у своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні вранці до квартири, у якій я проживаю разом з дружиною та маленькою донькою, прийшли з обшуком співробітники СБУ. Що шукали — не уточнювали, але те, за чим, ймовірно, прийшли, не знайшли. Буду інформувати про хід справи та захищати себе та свою родину”, — написав він.
Наразі УНН намагається отримати офіційний коментар від СБУ.
Нагадаємо, 24 квітня Кабмін звільнив з посади голову Державної податкової служби був Сергія Верланова.