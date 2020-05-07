Экс-глава налоговой заявил, что у него провели обыски

"Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали - не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью", - написал он.

Сейчас УНН пытается получить официальный комментарий от СБУ.

Напомним, 24 апреля Кабмин уволил с должности председателя Государственной налоговой службы был Сергея Верланова.