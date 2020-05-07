СБУ підозрює Верланова та екскерівництво податкової у "кришуванні" конвертцентрів

"Служба безпеки України підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень. За версією слідства, до оборудки також причетні керівники територіальних управлінь ДПС", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що співробітники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років чиновники у змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему із незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Крім того встановлено факти несанкціонованого втручання у роботу електронних баз даних податкової у тому числі шляхом внесення змін до алгоритму автоматичної перевірки податкових накладних в Єдиному реєстрі низки суб’єктів господарської діяльності (СГД) із ознаками "ризиковості" (фіктивності).

Ці дії призводили до штучного формування сум податкового кредиту з ПДВ, які потім відображалися нібито як для СГД реального сектору економіки.

"Дії посадовців призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації коштів, одержаних протиправним шляхом. У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора провели понад 100 обшуків у різних регіонах України за місцями роботи та проживання фігурантів, у тому числі у колишнього керівника Державної податкової служби", - повідомляють у СБУ.

Вказується, що вилучену під час слідчих дій документацію буде додано як доказову базу до матеріалів справи. За ініціативи СБ України у тісній співпраці з Державною службою фінансового моніторингу заблоковано банківські рахунки суб’єктів господарської діяльності, задіяних у протиправній схемі. Крім того, накладено арешт на ліміти цих СГД з податку на додану вартість в електронній системі адміністрування ПДВ. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у квартирі, де проживає колишній голова Державної податкової служби України Сергій Верланов, співробітники СБУ провели обшуки.

Також повідомлялося, що до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Сергія Верланова до Кабінету міністрів України та Державної податкової служби України про визнання протиправним та скасування розпорядження щодо його звільнення з посади голови Державної податкової служби.