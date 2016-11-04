СБУ получила новые документы с планами по дестабилизации Украины в ноябре
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Служба безопасности Украины получила новые документы с "российским следом", где прописаны планы дестабилизации Украины в ноябре этого года. Об этом сообщил журналистам глава СБУ Василий Грицак во время визита в Одессу, передает корреспондент УНН.
"Нам удалось локализовать многие процессы, перекрыть каналы финансирования, но, к сожалению, сказать, что нам всем надо успокоиться, будет неправильно... У нас есть некоторые новые документы, о которых мы особо не разглашали, в которых говорится о планах дестабилизации Украины в ноябре текущего года. Где расписаны подробные сценарии в 10-15 регионах Украины, кто и что должен делать, расписаны бюджеты", - сказал В.Грицак.
По его словам, эти документы получены оперативным путем.
"Я не могу больше давать, чем я сейчас сказал, но Россия не оставляет своих намерений дестабилизировать ситуацию в нашем государстве", - сказал он.