СБУ получила новые документы с планами по дестабилизации Украины в ноябре

"Нам удалось локализовать многие процессы, перекрыть каналы финансирования, но, к сожалению, сказать, что нам всем надо успокоиться, будет неправильно... У нас есть некоторые новые документы, о которых мы особо не разглашали, в которых говорится о планах дестабилизации Украины в ноябре текущего года. Где расписаны подробные сценарии в 10-15 регионах Украины, кто и что должен делать, расписаны бюджеты", - сказал В.Грицак.

По его словам, эти документы получены оперативным путем.

"Я не могу больше давать, чем я сейчас сказал, но Россия не оставляет своих намерений дестабилизировать ситуацию в нашем государстве", - сказал он.