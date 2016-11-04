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15 марта, 19:03 • 115039 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ получила новые документы с планами по дестабилизации Украины в ноябре

СБУ получила новые документы с планами по дестабилизации Украины в ноябре

Киев • УНН

 • 11423 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Служба безопасности Украины получила новые документы с "российским следом", где прописаны планы дестабилизации Украины в ноябре этого года. Об этом сообщил журналистам глава СБУ Василий Грицак во время визита в Одессу, передает корреспондент УНН.

"Нам удалось локализовать многие процессы, перекрыть каналы финансирования, но, к сожалению, сказать, что нам всем надо успокоиться, будет неправильно... У нас есть некоторые новые документы, о которых мы особо не разглашали, в которых говорится о планах дестабилизации Украины в ноябре текущего года. Где расписаны подробные сценарии в 10-15 регионах Украины, кто и что должен делать, расписаны бюджеты", - сказал В.Грицак.

По его словам, эти документы получены оперативным путем.

"Я не могу больше давать, чем я сейчас сказал, но Россия не оставляет своих намерений дестабилизировать ситуацию в нашем государстве", - сказал он.

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