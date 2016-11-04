СБУ отримала нові документи з планами щодо дестабілізації України в листопаді
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Служба безпеки України отримала нові документи з “російським слідом”, де прописані плани дестабілізації України у листопаді цього року. Про це повідомив журналістам глава СБУ Василь Грицак під час візиту до Одеси, передає кореспондент УНН.
“Нам вдалося локалізувати багато процесів, перекрити канали фінансування, але, на жаль, сказати, що нам всім треба заспокоїтися, буде неправильно... У нас є деякі нові документи, про які ми особливо не розголошували, в яких йдеться про плани дестабілізації України в листопаді поточного року. Де розписані детальні сценарії в 10-15 регіонах України хто і що має робити, розписані бюджети”, — сказав В.Грицак.
За його словами, ці документи отримані оперативним шляхом.
“Я не можу більше давати, ніж я зараз сказав, але Росія не залишає своїх намірів дестабілізувати ситуацію в нашій державі”, — сказав він.