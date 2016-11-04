СБУ отримала нові документи з планами щодо дестабілізації України в листопаді

“Нам вдалося локалізувати багато процесів, перекрити канали фінансування, але, на жаль, сказати, що нам всім треба заспокоїтися, буде неправильно... У нас є деякі нові документи, про які ми особливо не розголошували, в яких йдеться про плани дестабілізації України в листопаді поточного року. Де розписані детальні сценарії в 10-15 регіонах України хто і що має робити, розписані бюджети”, — сказав В.Грицак.

За його словами, ці документи отримані оперативним шляхом.

“Я не можу більше давати, ніж я зараз сказав, але Росія не залишає своїх намірів дестабілізувати ситуацію в нашій державі”, — сказав він.