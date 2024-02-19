СБУ о заявлении фсб об "убитом агенте": театральная постановка низкого уровня

СБУ, комментируя заявление фсб рф о якобы убитом во время закладки взрывчатки "украинском агенте", заявила, что правдоподобность заявлений и видео, которые распространяет фсб, можно оценивать и комментировать исключительно через призму театральных постановок. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Детали

"Правдоподобность заявлений и видео, которые распространяет фсб рф, можно оценивать и комментировать исключительно через призму театральных постановок, которые российская спецслужба любит устраивать для своей аудитории, особенно накануне выборов", - заявили в СБУ.

В СБУ отметили, что постановки такого низкого уровня только разрушают устоявшийся миф о "российской театральной школе".

"Так же, как украинские воины разрушили миф о войсках рф, как "второй армии мира". Поэтому советуем фсб привлекать к постановкам своих видео более профессиональных актеров, в частности из числа тех, которые уже получили подозрения от СБУ за свою пропагандистскую и антиукраинскую деятельность", - заявили в СБУ.

Контекст

фсб россии заявляла, что якобы уничтожила "агента", который "готовил теракт против одного из политиков Запорожья". фсб утверждает, что теракт якобы планировалось совершить с применением самодельного взрывного устройства.

Также в спецслужбе рф утверждают, что теракт перед выборами готовил граждан рф Виталий Дятленко и что он был якобы завербован СБУ.