СБУ про заяву фсб про "вбитого агента": театральна постановка низького рівня
Київ • УНН
СБУ відкинула заяву фсб рф про "вбитого агента", заявивши, що такі заяви слід розглядати лише як театральні постановки.
СБУ, коментуючи заяву фсб рф про нібито вбитого під час закладання вибухівки "українського агента", заявила, що правдоподібність заяв і відео, які поширює фсб, можна оцінювати і коментувати виключно через призму театральних постановок. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі СБУ.
Деталі
"Правдоподібність заяв і відео, які поширює фсб рф, можна оцінювати і коментувати виключно через призму театральних постановок, які російська спецслужба полюбляє влаштовувати для своєї аудиторії, особливо напередодні виборів", - заявили в СБУ.
У СБУ зауважили, що постановки такого низького рівня тільки руйнують усталений міф про "російську театральну школу".
"Так само, як українські воїни зруйнували міф про війська рф, як "другу армію світу". Тож радимо фсб залучати до постановок своїх відео більш професійних акторів, зокрема із числа тих, які вже отримали підозри від СБУ за свою пропагандистську та антиукраїнську діяльність", - заявили в СБУ.
Контекст
фсб росії заявляла, що нібито знищила "агента", який "готував теракт проти одного із політиків Запоріжжя". фсб стверджує, що теракт нібито планувалося вчинити із застосуванням саморобного вибухового пристрою.
Також у спецслужбі рф стверджують, що теракт перед виборами готував громадян рф Віталій Дятленко й що він був нібито завербований СБУ.