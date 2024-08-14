СБУ "накрыла" агентурную сеть фсб с экс-охранниками Януковича и военным Нацгвардии

Служба безопасности Украины сообщила о нейтрализации агентурной сети фсб, в которую входили экс-охранники экс-президента Виктора Януковича и действующий военнослужащий Нацгвардии, пишет УНН.

СБУ разоблачила агентурную сеть фсб рф, которая собирала конфиденциальную информацию об украинских спецслужбах и правоохранительных органах, а также отечественных чиновников и общественных деятелей, которые интересовали врага. В состав ячейки входило двое бывших охранников президента-беглеца Виктора Януковича и действующий военнослужащий Нацгвардии - сообщили в СБУ в соцсетях.

По имеющимся данным СБУ, рашисты планировали использовать полученные сведения "для ликвидации, вербовки и проведения информационно-психологических спецопераций в отношении украинских чиновников".

"Главным агентом (резидентом) этой ячейки был 48-летний Дмитрий Иванцов, бывший руководитель подразделения УГО, который сопровождал президента-беглеца во время его "эвакуации" в РФ", - говорится в сообщении.

По материалам дела, он был завербован сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1-й службы фсб рф Игорем Егоровым еще до 2012 года.

"После оккупации полуострова Иванцов изменил присяге, принял гражданство рф и перешел на службу в федеральную службу охраны россии. Досудебным расследованием установлено, что предатель продолжил активно работать на фсб. К этому он привлек бывшего вице-руководителя охраны Януковича Романа Лапу, который тоже остался в Крыму и работает в Севастополе", - розпоили в СБУ.

Также в состав группы, по данным СБУ, "входил 46-летний киевлянин, действующий военнослужащий Национальной гвардии Украины". В свое время, как указано, он был водителем Иванцова, когда тот служил в УГО Украины.

"Нацгвардеец использовал своих знакомых правоохранителей для получения информации из ведомственных информационных систем, а также должен был подыскивать "единомышленников" для вербовки. [В случае получения этих данных предатель планировал передать их Иванцову через заранее подготовленные каналы агентурной связи", - указали в СБУ.

Служба безопасности, как отмечается, задокументировала разведактивность каждого участника агентурной группы фсб и задержала фигуранта, который действовал в Киеве.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УКУ. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Преступные действия Дмитрия Иванцова и его сообщника в Крыму квалифицированы по ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц) УКУ. "При этом установлено, что Иванцов передал фсб имеющиеся у него со времен работы в УГО секретные планы порядка действий на случай угрозы жизни Президента", - сообщили в СБУ.

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