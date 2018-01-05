СБУ ликвидировала канал контрабанды психотропных веществ в Украину

"Правоохранители установили, что двадцатилетний житель Киева заказывал психотропніе вещества небольшими партиями через международные почтовые отправления в европейских странах. В дальнейшем наркоделец изготавливал синтетический наркотик и сбывал его наркозависимым лицам", - говорится в сообщении.

Оперативники СБУ задержали злоумышленника в почтовом отделении Киева во время получения очередной партии с амфетамином, МДМА и ЛСД, общим весом в пятьдесят граммов. Во время обыска квартиры задержанного, правоохранители также изъяли психотропные вещества - они отправлены на соответствующую экспертизу.

Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Напомним, правоохранители обнаружили и задержали 50-летнего киевлянина за хранение и сбыт крупной партии каннабиса, который является наркотическим средством.