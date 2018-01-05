СБУ ліквідувала канал контрабанди психотропів до України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У столиці співробітники СБУ заблокували контрабанду психотропних речовин на територію нашої держави. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
"Правоохоронці встановили, що двадцятирічний житель Києва замовляв психотроп невеликими партіями через міжнародні поштові відправлення у європейських країнах. У подальшому наркоділок виготовляв синтетичний наркотик та збував його наркозалежним особам", - ідеться у повідомленні.
Оперативники СБУ затримали зловмисника у поштовому відділенні Києва під час одержання чергової партії з амфетаміном, МДМА та ЛСД, загальною вагою у п’ятдесят грамів. Під час обшуку помешкання затриманого правоохоронці також вилучили психотропні речовини - їх відправлено на відповідну експертизу.
Наразі затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.
Нагадаємо, правоохоронці виявили та затримали 50-річного киянина за зберігання та збут великої партії канабісу, який є наркотичним засобом.