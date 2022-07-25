Вступили в оккупационное "мвд рф" Херсонской области: идентифицированы все коллаборанты
Киев • УНН
КИЕВ, 25 июля. УНН. Служба безопасности Украины установила личности всех коллаборантов и предателей, которые вступили в созданное российскими оккупантами "главное управление мвд Херсонской области", передает УНН.
Цитата
"Созданное оккупантами "главное управление мвд Херсонской области" выполняет задачи по подавлению сопротивления и запугивания жителей временно оккупированных районов. Это происходит путём массовых репрессий, преследований и незаконных задержаний граждан. Для этого, в частности, оккупанты возобновили деятельность регионального подразделения милиции "Беркут"", - говорится в сообщении.
Детали
По предварительным данным, к потерпевшим применяют психологическое давление, насилие и угрозы убийства. Зафиксированы факты похищения и истязания людей. Также коллаборанты под руководством спецслужб рф осуществляют вербовку "единомышленников".
Во время оперативных действий сотрудники СБУ собрали все учредительные данные на каждого предателя, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения.
По материалам СБУ, уже сообщено о подозрении 26 представителям "областного управления мвд". 14 из них являются экс-работниками Национальной полиции.
Дополнение
С начала полномасштабного вторжения рф СБУ расследует более 500 производств по фактам коллаборационной деятельности.
По подозрению в работе на спецслужбы рф и передаче им тайных данных задержан бывший начальник СБУ в АР Крым Олег Кулинич.