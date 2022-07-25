Вступили до окупаційного "мвд рф" на Херсонщині: ідентифіковано всіх колаборантів
Київ • УНН
КИЇВ, 25 липня. УНН. Служба безпеки України встановила особи всіх колаборантів і зрадників, які вступили до створеного російськими окупантами "главного управления мвд Херсонской області", передає УНН.
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"Створене окупантами "главное управлєніє мвд Херсонскої області" виконує завдання з придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованих районів. Це відбувається шляхом масових репресій, переслідувань і незаконних затримань громадян. Для цього, зокрема, окупанти відновили діяльність регіонального підрозділу міліції "Беркут"", - ідеться у повідомленні.
Деталі
За попередніми даними, до потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози вбивства. Зафіксовано факти викрадення і катування людей. Також колаборанти під керівництвом спецслужб рф здійснюють вербування "однодумців".
Під час оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного зрадника, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їхнього перебування та маршрути переміщення.
За матеріалами СБУ, вже повідомлено про підозру 26 представникам "обласного управлєнія мвд". 14 із них є експрацівниками Національної поліції.
Доповнення
З початку повномасштабного вторгнення рф СБУ розслідує понад 500 проваджень за фактами колабораційної діяльності.
За підозрою в роботі на спецслужби рф та передачі їм таємних даних затримано колишнього начальника СБУ в АР Крим Олега Кулініча.