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Вступили до окупаційного "мвд рф" на Херсонщині: ідентифіковано всіх колаборантів

Вступили до окупаційного "мвд рф" на Херсонщині: ідентифіковано всіх колаборантів

Київ • УНН

 • 129309 перегляди

КИЇВ, 25 липня. УНН. Служба безпеки України встановила особи всіх колаборантів і зрадників, які вступили до створеного російськими окупантами "главного управления мвд Херсонской області", передає УНН.

Цитата

"Створене окупантами "главное управлєніє мвд Херсонскої області" виконує завдання з придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованих районів. Це відбувається шляхом масових репресій, переслідувань і незаконних затримань громадян. Для цього, зокрема, окупанти відновили діяльність регіонального підрозділу міліції "Беркут"", - ідеться у повідомленні.

Деталі

За попередніми даними, до потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози вбивства. Зафіксовано факти викрадення і катування людей. Також колаборанти під керівництвом спецслужб рф здійснюють вербування "однодумців".

Під час оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного зрадника, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їхнього перебування та маршрути переміщення.

За матеріалами СБУ, вже повідомлено про підозру 26 представникам "обласного управлєнія мвд". 14 із них є експрацівниками Національної поліції.

Доповнення 

З початку повномасштабного вторгнення рф СБУ розслідує понад 500 проваджень за фактами колабораційної діяльності.

За підозрою в роботі на спецслужби рф та передачі їм таємних даних затримано колишнього начальника СБУ в АР Крим Олега Кулініча.

Українські Національні Новини

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