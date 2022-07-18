В Україні розслідують понад 500 справ щодо колабораціонізму – СБУ

Деталі

Зокрема, у Луганській області працівники СБУ викрили на співпраці з окупантами колишнього депутата районної ради від партії регіонів.

Ще один колаборант з Луганщини погодився на призначення до так званої "прокуратури Білокуракинського району лнр".

Також повідомлено про підозру мешканцю Старобільська, який на початку травня став "головним інспектором митного комітету лнр".

У Донецькій області викрито двох жителів Маріуполя, які добровільно погодились обійняти посади тимчасово виконуючих обов’язки в керівному складі "районного відділу мвд днр".

На Херсонщині працівники СБУ викрили на співпраці з ворогом вчителя однієї зі шкіл Каховки. Встановлено, що зловмисник приєднався до лав окупаційної адміністрації і був призначений "директором" навчального закладу.

Наразі за всіма викрити фактами тривають комплексні заходи.

Доповнення

Служба безпеки України повідомила про засудження до п'яти років ув’язнення поплічниці колаборанта кирила стремоусова, який входить до керівного складу окупаційної "адміністрації" у Херсоні.